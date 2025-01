Sport.quotidiano.net - Nuoto, in gara al trofeo ’Città di Ravenna’. Successi e medaglie per gli atleti di Bondeno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quella passione per ilche non ha età e che continua a portare sui podi nazionali glidi. E’ stata una ripresa di stagione scoppiettante per la PolisportivaChi Gioca Alzi la Mano nel circuito SuperMaster diFin. Nonostante alcune assenze dovute a infortuni, il gruppo dimaster torna dal prestigioso"Città di Ravenna", con un bottino di tutto rispetto e risultati che confermano il loro valore. A distinguersi è stata Silvia Rita Stazi, che ha conquistato la medaglia d’oro nella sua categoria al debutto nei 100 dorso e un argento nei 50 stile libero, mostrando determinazione e talento fin dalle prime gare. Sara Bergonzini, invece, ha migliorato i suoi record personali in vasca lunga, strappando un meritato terzo posto nei 100 dorso e registrando un’ottima performance nei 50 stile libero, nonostante la forte concorrenza delle atlete locali.