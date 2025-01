Formiche.net - Non solo Meloni. Anche Enel porta l’Italia ad Abu Dhabi

al Sustainbility week di Abuha giocato in continuità con lo spirito del Piano Mattei e sulla scia dell’esperienza del G7 in Puglia, consolidando l’alleanza tra istituzioni e grandi gruppi industriali, specialmente quelli attivi in ambiti fondamentali come quello energetico, per aumentare la proiezione internazionale del Paese.Insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia, per la cerimonia di apertura del summit sull’energia, evento che da oltre quindici anni promuove l’interazione tra Paesi e i principali player locali nel campo dello sviluppo sostenibile, era presente infattil’amministratore delegato di, Flavio Cattaneo.L’energia, d’altronde, rappresenta uno dei capitoli principali della cooperazione tra Abue Italia., che negli ultimi mesi ha intensificato i suoi rapporti internazionali in varie aree strategiche del mondo, è stata l’unica azienda italiana del settore energetico presente all’evento perre la sua esperienza maturata nelle energie rinnovabili e nella transizione energetica.