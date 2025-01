Oasport.it - NBA, i risultati della notte (15 gennaio): Jokic e Murray trascinano i Nuggets, tripla doppia di Giannis Antetokoumpo per i Bucks. Bene anche Thunder e Cavaliers

Sette sono le partite completate nellaper la regular season 2024-2025NBA, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto negli States.Gli Oklahoma City(33-6) vincono in trasferta contro i Philadelphia 76ers (15-23) per 102-118 con 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 24 punti di Jalen Williams – 9 punti e 16 rimbalzi di Isaiah Hartenstein, con 25 punti di Justin Edwards subentrato dalla panchina per i 76ers. Fanno saltare il fattore campoi Cleveland(34-5) sugli Indiana Pacers (23-19) per 127-117: decisivo Donovan Mitchell autore di 35 punti, al pari di Evan Mobley che chiude con unada 22 punti e 13 rimbalzi – 24 punti per Darius Garland, con Pascal Siakam miglior realizzatore dei Pacers con 23 punti.