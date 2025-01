Ilgiornaledigitale.it - Manamauri Energy by Ebimotors alla 6h di Abu Dhabi. Orari e dirette

Dopo pochi giorni di riposo torna in pista la Porsche 911 GT3 R diby. Il team parteciperàMichelin 6h di Abu, gara endurance che si disputerà domenica 19 gennaio sullo Yas Marina Circuit. Sulla coloratissima coupè tedesca numero 1 torna l’equipaggio completo formato da Fabrizio Broggi, Sergiu Nicolae, Sabino De Castro e Cosimo Papi. I quattro piloti scenderanno in pista nella classe GT3 PRO-AM.Sul tracciato di Abusaranno oltre 50 gli equipaggi al via, divisi nelle differenti classi. Incognita da non sottovalutare sarà quindi il traffico che si trasformerà in tanti doppiaggi nelle fasi di corsa. Ad Abusono previste ottime condizioni meteo con temperature tra i 14 ed i 25 gradi.Saranno tante le auto in lizza per la vittoria con oltre 25 vetture di classe GT3 ed 8 in classe GT3 PRO-AM, la stessa diby