Lo scudo penale per la polizia e le chat degli agenti | Basta indietreggiare vogliamo mano libera contro i comunisti di m…

C’è chi vuole«idi merda». E chi dice che «non ci fanno lavorare». Mentre il governo Meloni lavora alloper la, per evitare l’indagine automatica nei confrontiin caso di fatti di piazza (ma anche di omicidio), ledelle forze dell’ordine diventano bollenti. Le immagini di Bologna e Roma, con gli assalti alladei manifestanti per Ramy Elgaml, fanno rabbia: «pagare di tasca nostra ela violenza pugno duro, regole chiare e certezza della pena!».Pugno duroA parlare delledi poliziotti e carabinieri è oggi il Fatto Quotidiano. Loriscuote grande successo, mentre i dubbi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non vengono granché apprezzati. C’è chi se la prende con l’ex capo dellaFranco Gabrielli, che ha criticato le modalità dell’inseguimento dei carabinieri nell’incidente che ha portato alla morte del 19enne egiziano.