La riforma della scuola voluta da Valditara dalla Bibbia a Stephen King | tutte le novità

Il ministro dell’Istruzione Giuseppeha annunciato in un’intervista a Il Giornale unascolastica che dovrebbe entrare in vigore nel 2026/27. Tante le, tra queste, la reintroduzione del latino come materia curricolare dal secondo anno dimedia. «Aboliamo la geostoria», ha detto il ministro, «l’idea è di sviluppare questa disciplina come una grande narrazione, senza caricarla di sovrastrutture ideologiche. La storia diventa la scienza degli uomini nel tempo, una grande narrazione che privilegia la storia d’Italia, dell’Europa e dell’Occidente». In particolare, laprimaria si concentrerà sul patrimonio storico italiano, con un approfondimento su popoli italici, Grecia antica, Roma e i primi secoli del cristianesimo.Giuseppe, ministro dell’istruzione (Imagoeconomica).