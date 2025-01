Sport.quotidiano.net - KTM conferma: “Saremo in MotoGp almeno fino al 2026”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 15 gennaio 2025 – KTM ancora inper due anni, poi si vedrà. Gli austriaci hannoto la loro presenza nel Motomondialeal, ma il piano di rientro e ristrutturazione del debito potrebbe prevederne l’uscita a partire dal 2027. La crisi finanziaria che ha coinvolto la casa madre non è di facile soluzione, sono quasi tre miliardi di debiti, e il mondo del motorsport, che porta via all’azienda quasi 100 milioni di euro l’anno, potrebbe essere tagliato nel triennio, con conseguente ritiro dalla Moto gp a partire dal 2027. A meno che non si proceda a una vendita del marchio, con diverse realtà interessate. L’Ad di KTM: “alci” C’è preoccupazione in Moto gp per il futuro di KTM. Per ora le quattro moto in griglia dovrebbero continuareal, ma è incognito il progetto di sviluppo, ovvero il percorso degli aggiornamenti dei prototipi per tenere il passo delle rivali.