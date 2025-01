Thesocialpost.it - Italia, terremoto: scossa all’alba

Unadidi magnitudo 3.0 è stata registrata questa mattina, alle ore 06:08, con epicentro nel Mar Ionio, al largo della Sicilia, in provincia di Catania. Secondo i dati rilevati, il sisma si è verificato a una profondità di circa 24,9 chilometri.Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma l’evento è stato avvertito in alcune zone costiere della provincia. Le autorità locali e la Protezione Civile monitorano la situazione, invitando i cittadini alla prudenza in caso di ulteriori scosse.L’area interessata è nota per una moderata attività sismica, data la sua collocazione nella complessa zona di subduzione tra la placca africana e quella euroasiatica.L'articoloproviene da The Social Post.