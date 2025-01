Inter-news.it - Inter-Newell’s, ore decisive: singolo o doppio affare! Il punto – Sky

Leggi su Inter-news.it

Old Boys in trattativa per chiudere quella che potrebbe anche essere una doppia operazione. Arrivano gli ultimi aggiornamenti.GIOVANI E TALENTUOSI – L’, già completa, guarda al futuro. Come riferisce il collega di Sky Sport 24, Alessandro Sugoni, sta trattando tre giovani: «L’pensa ai giovani, è attiva su Bah, giocatore della Sierra Leone, ma non ha posti liberi per gli extracomunitari. Quindi, potrebbe fare questa operazione insieme al Monza. Poi tratta Tomas Perez e Mateo Silvetti, oreper capire se si farà operazione doppia o solo una. Il pacchetto completo sarebbe da dodici milioni di euro più bonus, ma al momento c’è distanza». L’dunque lavora sui giovani e sulla squadra che verrà. Per quanto riguarda la trattativa per i due argentini, già trattata ampiamente e diversi giorni fa dalla nostra redazione, sono apore