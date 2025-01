Anteprima24.it - Impatto tra auto e scooter in via Munazio Planco: centauro finisce al ‘Fatebenefratelli’

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale in città con un ferito lieve trasportato all’Ospedale Fatebenefratelli.Il sinistro è accaduto nel pomeriggio in via Torre della Catena all’altezza dell’incrocio con via Munanzio.Un giovane, a bordo di unosi è scontrato con un’vettura, una Daihatsu, rovinando al suolo.Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale ed il personale del 118 che ha soccorso il, che, pur essendo cosciente, non avrebbe saputo ricostruire le fasi salienti dello scontro. La Municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e sta verificando se nella zona siano installate telecamere di sorveglianza.L'articolotrain viaalproviene da Anteprima24.