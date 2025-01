Ilfattoquotidiano.it - I data center dell’Ai come buchi neri, consumeranno tra il 5 e l’8% dell’elettricità entro il 2030

che alimentano, tra le altre cose, la sempre più onnipresente Intelligenza Artificiale (IA) stanno diventando dei veri e propri, capaci di aspirare quantità sempre maggiori di energia, con ricadute potenzialmente catastrofiche tanto sulla stabilità delle reti elettriche quanto sugli sforzi globali per la transizione all’energia green. Secondo un nuovo articolo pubblicato su Environmental Science and Ecotechnology a firma di ricercatori della Northwestern University, dell’Harvard University e dell’University of Texas, San Antonio, addiritturail, l’8 per cento di tutta elettricità degli Stati Uniti dovrà essere destinato ai, pena l’impossibilità di alimentare l’IA e le sue applicazioni. La percentuale è stimata nel 5% per quanto riguarda l’Europa.