Iodonna.it - I comici nel cast e le novità di questa edizione: ospite della prima puntata Lazza

Leggi su Iodonna.it

«Anno nuovo, nuove risate».la promessa di Mediaset nell’annunciare il debutto di Zelig 2025, in onda stasera su Canale 5 con la. La stagione si preannuncia «ricca di sorprese, nuovi, ospiti musicali o molto altro». Alla conduzione torna la coppia inossidabile formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, alla loro decimainsieme. Vanessa Incontrada, venditrice al mercatino di Natale con suo padre X Leggi anche › “Zelig” l’inossidabile: ancora su Canale 5 e ancora con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Zelig 2025,stasera su Canale 5: iIl programma, registrato lo scorso autunno, andrà in onda come di consueto dal Teatro degli Arcimboldi a Milano.