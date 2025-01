Donnapop.it - Guai seri per Elisabetta Franchi, è stata denunciata per stalking e ora rischia il processo: chi l’ha denunciata?

torna a far parlare di sé, ma questa volta per via di una denuncia per: cosa è successo?Stando a quanto si apprende dalle recenti indiscrezioni, la famosa stilista sarebbeda una sua ex collaboratrice e amica. A quanto pare, da parte di, il comportamento assunto nei confronti della donna chequerelata sarebbe stato molesto e invadente.per: cosa è successo?Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbeperseguitata proprio da, che l’avrebbe inondata di messaggi e telefonate su Instagram, creando in lei un sentimento di ansia e paura. Inizialmente il rapporto sembra innocuo, fino a quando, però, è sfociato in un vero e propriodigitale.Dopo questi avvenimenti, poi, si è arrivati al culmine con uno scontro fisico che avrebbe segnato irrimediabilmente una rottura fra le due donne.