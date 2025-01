Iltempo.it - Gaza, domenica liberi i primi ostaggi. Accordo Israele-Hamas e Trump esulta

Leggi su Iltempo.it

hanno raggiunto un. Dopo 15 mesi di guerra, l'intesa per un cessate il fuoco ae per il rilascio deglic'è. Ed entrerà in vigore19 gennaio. La notizia è giunta al termine di una giornata concitata in cui si sono rincorse accelerazioni e frenate: l'annuncio è prima filtrato in via informale da diverse fonti dei mediatori, poi dal presidente eletto Usa Donaldin un post sul suo social Truth, infine dal Qatar - che a Doha ha ospitato gli ultimi giorni decisivi di colloqui -, in una conferenza stampa del premier Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Le strade disi sono riempite di persone in festa e insi respira speranza tra i familiari deglirapidi nel massacro del 7 ottobre. A Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia, una folla di palestinesi è scesa in piazza per celebrare l'intesa, con applausi e suono di clacson.