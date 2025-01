Ilgiorno.it - Escalation di violenze all’ospedale di Legnano: pugni, urla e spintoni, arrestato un 28enne

(Milano) – Nuovo episodio violento in una struttura sanitaria. Questa volta al centro della vicenda è il nosocomio di: nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri del nucleo operativo Radiomobile hannoun giovane di 28 anni di origini magrebine, per lesioni e percosse ai danni del personale. Il, che risulta essere domiciliato a Nerviano, è arrivato al pronto soccorso in ambulanza (a quanto pare per le ferite causate da una bottigliata sul volto), intorno alle 2,30. Durante una visita radiologica, in evidente stato di alterazione, ha prima aggredito un infermiere e poi un secondo operatore e una guardia giurata:che hanno imposto l’intervento delle forze dell’ordine. Una volta sul posto i militari hanno raccolto le testimonianze e il giovane è statoprima che riuscisse ad allontanarsi dcon la contestazione dei nuovi reati che puniscono il danneggiamento e le lesioni a strutture e personale sanitario.