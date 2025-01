.com - Corso d’Italia, rifacimento manto stradale, partono i lavori notturni

Leggi su .com

. Segnaletica esulla carreggiata da rifare, dunque prendono il via ai.Durante gli interventi sarà chiuso il sottovia in arrivo da viale del Muro Torto. L’assessora comunale aipubblici Segnalini ha sintetizzato così: “Manutenzione straordinaria che contribuisce a rendere le nostre strade più sicure”.Prendono il via irelativi aldele della segnaletica su, da viale del Policlinico a piazzale del Brasile. Nel merito, il cantiere si svolgerà in orario notturno – dalle 21 alle 5,30 – fino a giovedì 16 gennaio. Invece, per il 17 gennaio è stato previsto dalla mezzanotte alle 5,30.