Corea del sud, arrestato il presidente Yoon

Ildelladel SudSuk-yeol è in arresto. Lo ha riferito l’agenzia dell’anticorruzione (Cio) di Seul. Si tratta del primoin carica – sia pure sospeso dalle sue funzioni a causa della procedura di impeachment in corso – nella storia delladel Sud a finire in manette. «Lo Stato di diritto indel Sud è completamente crollato», ha commentato lo stesso. I suoi avvocati ieri avevano fatto sapere che ildeposto aveva accettato di comparire spontaneamente davanti ai giudici per farsi interrogare. Il mese scorso il tentativo di arrestarlo fallì.ha potuto registrare un videomessaggio di tre minuti dopo l’arresto.Il videomessaggioNel filmato ildice che l’inchiesta a suo carico è illegale, ma che non si è voluto opporre all’arresto per evitare un bagno di sangue.