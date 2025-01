Panorama.it - Cisalfa e Strava lanciano la Strava Challenge Rome Marathon

Leggi su Panorama.it

- catena italiana leader nella vendita di articoli sportivi - e- piattaforma di tracking sportivo con oltre 100 milioni di utenti in 195 paesi - si sono unite per lanciare una sfida aperta a tutti gli sportivi: la. Da oggi 15 Gennaio fino al 16 Febbraio sarà possibile iscriversi nella sezione dedicata a questo link e iniziare ad accumulare chilometri. Ai partecipanti della sfida infatti è richiesto di raggiungere un solo traguardo: percorrere 42,195km nell’arco di un mese, spronando e spingendo gli atleti oltre i propri limiti. Non importa l’attività sportiva scelta, dal trail running al virtual running, dal walking al running vero e proprio, la parte fondamentale è registrare le proprie sessioni sulla piattaforma. Solo chi riuscirà a completare laavrà la possibilità di essere scelto tra i quattro partecipanti finalisti che avranno l’opportunità di correre la staffetta della RunThe- di cuiè main sponsor - con le squadre dellaRun Crew.