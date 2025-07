Von der Leyen annuncia Fondo per Kiev | Attireremo investitori privati per ricostruire l’Ucraina

In un momento cruciale di ricostruzione e di tensioni politiche, Ursula von der Leyen annuncia un ambizioso fondo europeo per Kiev, puntando a coinvolgere investitori privati per rilanciare l’Ucraina. Mentre la conferenza sulla ricostruzione si svolge sotto i riflettori, dall’Europarlamento arriva una notizia inattesa: la bocciatura della mozione di sfiducia, scatenando nuovi interrogativi sulla stabilità politica europea. Un equilibrio delicato che potrebbe segnare il futuro del continente.

Nello stesso giorno della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, è giunta dall'Europarlamento la notizia della bocciatura della mozione di sfiducia nei confronti di Ursula Von der Leyen. La richiesta era legata al caso Pfizergate, risalente al 2021. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Von der Leyen annuncia Fondo per Kiev: “Attireremo investitori privati per ricostruire l’Ucraina”

In questa notizia si parla di: ucraina - leyen - annuncia - fondo

Nuovo accordo commerciale UE-Ucraina: von der Leyen esulta, la Polonia storce il naso - L’accordo commerciale tra l’UE e l’Ucraina, appena siglato, segna una svolta cruciale nel panorama europeo.

Roma, al via la Conferenza per la ripresa dell’Ucraina: promessi oltre 10 miliardi. Meloni conferma l'impegno dell'Italia: «Investire su Kyiv è investire su noi stessi». Von der Leyen annuncia la nascita di un fondo europeo di investimento Vai su X

La Casa Bianca apre modifiche: «Non è definitivo al 100%, dipende dai Paesi». Annunciate nuove imposte al 50% sull’import di rame e del 200% sui farmaci Vai su Facebook

Von der Leyen lancia il Fondo Europeo per l'Ucraina. Zelensky: Pronti 200 accordi da 10 miliardi; Ursula Von der Leyen annuncia un piano per la ricostruzione dell'Ucraina; L’UE annuncia la creazione di un nuovo Fondo azionario per la ricostruzione dell’Ucraina.

Von der Leyen lancia il Fondo Europeo per l'Ucraina - "Le garanzie e le sovvenzioni che stiamo firmando oggi consentiranno di sbloccare oltre 10 miliardi di euro di investimenti a favore della ricostruzione. Si legge su msn.com

Ursula Von der Leyen annuncia un piano per la ricostruzione dell'Ucraina - I primi interventi riguarderanno un miliardo di euro come “supporto micro- Lo riporta msn.com