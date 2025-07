LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | battaglia per la fuga si muove van Aert

Benvenuti alla diretta live della tappa di oggi del Tour de France 2025! La corsa si infiamma con la battaglia per la fuga, mentre Wout van Aert si muove con decisione nel gruppo. Rimanete aggiornati per scoprire come si evolverà questa emozionante giornata di ciclismo, tra salite impegnative e attacchi intensi: la suspense è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Praticamente raggiunti van Aert e Castrillo. 13.50 A breve la seconda salita di giornata: Côte de la Rançonnière (2.3km al 7.5%). 13.48 Ripartono gli scatti da dietro. 13.46 160 chilometri al traguardo. 13.43 Con il belga anche lo spagnolo Castrillo. In gruppo però ripartono gli attacchi. 13.42 Ora a muoversi è Wout van Aert! 13.39 Altissima andatura, oggi farà fatica ad andar via la fuga. 13.37 Simmons scollina per primo sul GPM, ma il gruppo è di nuovo compatto. 13.36 In gruppo UAE Team Emirates – XRG a gestire la situazione. 13.35 Fanno già fatica i velocisti, si è staccato Milan con altri componenti del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: battaglia per la fuga, si muove van Aert

LA VERITÀ DELLE COSE La quarta tappa del Tour de France partiva da Amiens per arrivare a Rouen, 174 chilometri dalla regione dell'Alta Francia alla Normandia. Rouen è una città ricchissima di storia, per secoli al centro della cultura europea.

