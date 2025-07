Riparte il processo a Ciro Grillo & Co È scontro sulla memoria difensiva

Riparte il processo a Ciro Grillo e i suoi amici, segnato da un acceso scontro sulla memoria difensiva. Dopo una breve interruzione, l’udienza si è riaperta tra tensioni e discussioni legali, con gli avvocati che cercano di definire i confini della difesa. È un momento cruciale che potrebbe influenzare il corso del procedimento e la sua conclusione, lasciando tutti in attesa di sviluppi decisivi.

È ripresa dopo una breve interruzione la nuova udienza del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, e i suoi tre amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Il legali degli imputati avevano chiesto di rinviare la seduta odierna o escludere dagli atti del processo la corposa memoria depositata dagli avvocati Giulia Bongiorno e Luca Romano, che assistono la studentessa italo-norvegese, parte offesa nel procedimento. Dopo circa 20 minuti di camera di consiglio il collegio, presieduto dal giudice Marco Contu, ha respinto l'istanza.

