PS2 ProtoPWN Gen 1.0 | La Rivoluzione Open Source per l’Hacking delle PS2

ProtoPWN Gen 1.0 è il primo programma portatile, open source e scritto in C per generare payload ProtoPWN compatibili con i protokernel delle PlayStation 2. Se hai sempre sognato di sperimentare con exploit e modding su PS2, questo è lo strumento che fa per te! Creato con precisione da Alex-Free, questo tool garantisce un output byte-identical rispetto al classico fakepack.py, ma con tutta la potenza e la portabilità del C. Perché scegliere ProtoPWN Gen 1.0? Open Source – Codice trasparente e modificabile. Multi-piattaforma – Funziona su Windows, Mac e Linux, anche su macchine vecchie! Facile da usare – Basta un comando per generare il tuo payload.