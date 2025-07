Ilaria Vitagliano | quando il beachwear diventa una dichiarazione di stile

Ilaria Vitagliano trasforma il beachwear in una vera e propria dichiarazione di stile, combinando versatilità, femminilità e carattere. La sua creatività si riflette in texture leggere e design studiati per valorizzare ogni silhouette, raccontando storie di sole e mare. Il 9 luglio, il suo store ha aperto le porte a un esclusivo cocktail party, un evento che ha celebrato l’eleganza autentica del suo mondo, dove moda e passione si incontrano...

di Marialuigia Ruffo Versatilità, femminilità e carattere. Sono questi i tratti distintivi del mondo firmato Ilaria Vitagliano, imprenditrice napoletana e founder dell’omonimo brand di moda mare. Un universo fatto di texture leggere, tagli pensati per valorizzare ogni silhouette e dettagli che raccontano storie di sole, salsedine e bellezza autentica. Il 9 luglio, Ilaria ha aperto le porte del suo store per un esclusivo cocktail party. Tra sconti speciali, brindisi con cocktail personalizzati con il logo del brand e vetrine dalle tinte accese, clienti affezionate, volti noti del mondo social e tv, e curiosi di passaggio hanno potuto immergersi nel mood estivo del marchio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

