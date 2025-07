Festa della Ciliegia il bilancio positivo del presidente Caporaso con lo sguardo a ‘Sannio tra Sapori e Folklore’

Apprezzato momento di convivialità e tradizione, la Festa della Ciliegia ha confermato il suo ruolo di protagonista nel cuore della comunità. Il presidente Caporaso traccia un bilancio positivo di questa edizione, evidenziando l’entusiasmo contagioso e le radici profonde che legano eventi come questi alla scoperta dei sapori e delle tradizioni locali. Ora, con entusiasmo, si guarda avanti, verso “Il Sannio tra Sapori e Folklore”, dove nuove emozioni attendono i partecipanti.

Tempo di lettura: 3 minuti “È passata un’altra edizione della Festa della Ciliegia e il cuore di noi tutti è colmo di gioia!”. Così Giuseppe Caporaso, Presidente della Pro Loco ‘Monte Taburno’ di Campoli M.T. chiude il sipario sulla Festa della Ciliegia di giugno scorso e si proietta a “Il Sannio tra Sapori e Folklore”, la manifestazione delle Pro Loco del Sannio in programma il prossimo weekend a Paduli. “Quello del 13-15 giugno, è stato un weekend faticoso, molto caldo, impegnativo e pieno di sacrifici. ma pieno di regali meravigliosi – continua Caporaso -. Grazie per tutti gli sguardi, per tutti i complimenti, per tutti i suggerimenti, grazie ai tanti visitatori che hanno riempito il nostro borgo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it