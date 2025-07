Wimbledon 2025 il minutaggio dei semifinalisti | Jannik Sinner il più ‘fresco’ ma nel match più complicato

Wimbledon 2025 si prepara a vivere momenti di pura emozione con i semifinalisti pronti a mettere in campo tutta la loro tenacia. Tra questi, Jannik Sinner, fresco di una stagione sorprendente, sfiderà il serbo Novak Djokovic in un match che promette spettacolo. Se si considerano i minuti trascorsi nelle precedenti sfide, il confronto si preannuncia ancora più avvincente, con la voglia di lasciare il segno e conquistare una storica finalissima.

Domani, a partire dalle 14.30, il Centrale di Wimbledon sarà teatro dei penultimi atti del singolare maschile in quest’edizione dei Championships. Ad aprire le danze saranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, opposto al californiano Taylor Fritz. A seguire Jannik Sinner affronterà il serbo Novak Djokovic, mettendo nel mirino la qualificazione per la prima volta alla finale di questo Major. Se si vanno a considerare i minuti trascorsi in campo dai quattro giocatori citati, Sinner ha un vantaggio chiaro, avendo ceduto nel percorso solo due set, rispetto ai tre di Djokovic, ai quattro di Alcaraz e ai sei di Fritz, costretto all’inizio del percorso a disputare due partite risoltesi al quinto set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, il minutaggio dei semifinalisti: Jannik Sinner il più ‘fresco’, ma nel match più complicato

