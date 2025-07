Oltre 5 milioni per valorizzare Gallico uno dei borghi marinari più importanti di Reggio

Oltre 5 milioni di euro destinati a trasformare Gallico, uno dei borghi marittimi più suggestivi di Reggio Calabria. L’Urban Center ha acceso i riflettori sulla nuova strategia territoriale 21/27, promettendo un imponente progetto di riqualificazione urbana e sociale. Un investimento che mira a valorizzare le eccellenze di questa comunità, rendendola più vivibile e attrattiva per residenti e visitatori. La rivoluzione di Gallico sta per cominciare, e il futuro si fa più brillante.

L’Urban Center del Comune di Reggio Calabria ha ospitato la presentazione dell’accordo di partenariato relativo alla strategia territoriale della programmazione 2127, che riguarderà un imponente progetto di riqualificazione urbana e sociale del quartiere di Gallico, fortemente voluto dal sindaco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria, presentato il progetto da 5 milioni per la riqualificazione di Gallico: focus su lungomare e borgo marinaro - Il Sindaco Falcomatà: “un percorso condiviso con cittadini e associazioni per trasformare la città sul mare in città di mare” ... Da strettoweb.com

Presentata "Strategia territoriale", un progetto per rivitalizzare il quartiere di Gallico - Un finanziamento di 5,4 milioni di euro che prevede la riqualificazione del Lungomare, del borgo marinaro e di progetti di economia sociale per il quartiere ... reggiotv.it scrive