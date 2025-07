Una cascina di Milano sarà trasformata in studentato e abitazioni a basso prezzo

Milano si trasforma ancora: una storica cascina nel quartiere Gallaratese, Cascina Boldinasco, sta per diventare un nuovo cuore pulsante di comunità. Grazie a un bando pubblico, questa affascinante struttura sarà riconvertita in uno studentato e abitazioni a basso costo, offrendo nuove opportunità a studenti e famiglie. L'iniziativa, nata da un partenariato innovativo tra pubblico e privato, promette di ridisegnare il futuro residenziale della città, creando spazi accessibili e vivaci.

Il Comune di Milano ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento in concessione e la gestione di Cascina Boldinasco, in via De Lemene 51-55-59 al Gallaratese. Lo rende noto l'amministrazione. All'origine del bando c'è una proposta di partenariato pubblico-privato avanzata dall'associazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

