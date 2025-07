LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | riprese le battistrada al comando c’è il gruppo Maglia Rosa

Segui con noi la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2025, un emozionante duello tra campionesse che sta infiammando gli ultimi chilometri. Con le battistrada in fuga e il gruppo Maglia Rosa che si avvicina, l’adrenalina è alle stelle: chi alzerà il trofeo? Resta con noi per scoprire il finale di questa spettacolare corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Inizia il circuito finale di 14 km per il gruppo di testa trainato dalla UAE Team ADQ di Elisa Longo Borghini. 13.48 Mancano 30 km al traguardo di Monselice, il gruppo Maglia Rosa guida la corsa con 1'03" sul gruppone. Le indiziate al successo sono inevitabilmente Lorena Wiebes (Team Sd Worx – Protime) e l'olandese Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike). 13.47 Sale sopra il minuto il margine delle fuggitive (1'06"). 13.45 Antonia Niedermaier, atleta della CANYONSRAM zondacrypto e quarta alla vigilia della tappa odierna, è nel plotone. Anche lei rischia di perdere secondi importanti nella classifica Maglia Rosa.

