Ranking Fifa Italia fuori dalla top-10 11esimo posto | non accadeva da quasi cinque anni

L'Italia, che non occupava la posizione 11 dalla fine del 2020, si trova ora in un momento di crisi nel ranking FIFA. Questa nuova classifica riflette le recenti difficoltà della Nazionale, che ha perso terreno rispetto alle rivali europee come Germania e Croazia. È un campanello d'allarme che invita a riflettere sulle strategie future e sull'importanza di ritrovare la strada verso le prime posizioni. La nazionale azzurra ha ancora la possibilità di risalire, ma il tempo stringe.

Quest’oggi, giovedì 10 luglio, è stato rilasciato l’aggiornamento ufficiale del ranking Fifa. L’Italia, complice i recenti risultati negativi, è uscita dalla top-10. Ranking Fifa, Italia fuori dalla top-10. Più precisamente, la Nazionale azzurra ha perso due posizioni – a vantaggio di Germania e Croazia – scivolando alla piazza numero 11. È il punto più basso dall’ottobre 2020, quando occupava la 12esima casella della classifica mondiale. La top-10 del ranking. Argentina 1885.36punti;. Spagna 1867.09;. Francia 1862.03;. Inghilterra 1813.32;. Brasile 1777.69;. Portogallo 1770.53;. Olanda 1758.18;. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ranking Fifa, Italia fuori dalla top-10 (11esimo posto): non accadeva da quasi cinque anni

In questa notizia si parla di: ranking - fifa - italia - fuori

C’è una sola nazionale “non classificata” nel Ranking FIFA: ora è tornata finalmente a giocare - Dopo cinque lunghi anni di assenza, l’Eritrea torna a calcare il palcoscenico calcistico internazionale, portando con sé speranza e nuove sfide per il ranking FIFA.

L'Italia è fuori dalla Top 10 del ranking #Fifa, dominato dall'Argentina. Un piazzamento che condannerebbe gli Azzurri all'esclusione dalle teste di serie ai Mondiali 2026, in caso di qualificazione Vai su X

Inter e Juventus sono le uniche due squadre italiane a prendere parte al Mondiale per Club. Perché Milan, Napoli, Atalanta e Roma sono rimaste fuori nonostante Scudetti, Conference ed Europa League conquistate? Vai su Facebook

Italia, che crollo nel Ranking Fifa: è fuori dalla Top 10. E c'è il rischio quarta fascia ai Mondiali; Ranking Fifa: l'Italia scivola fuori da Top 10, è undicesima; Italia fuori dalla top 10 del ranking Fifa, Argentina ancora leader.

Italia fuori dalla Top 10 del ranking Fifa: incubo quarta fascia ai Mondiali - L'italia è 11esima nel ranking Fifa, scavalcata dalla Croazia: un piazzamento che ci escluderebbe dalle teste di serie ai Mondiali. Da msn.com

Ranking Fifa, crollo Italia: perde due posizioni ed esce dalla top ten, adesso è 11ª - In testa resta l'Argentina, poi Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda e Belgio ... gazzetta.it scrive