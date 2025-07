Ucraina Meloni | per ricostruzione nasce nuovo fondo equity europeo

L’Italia si unisce alla comunità europea per sostenere la ricostruzione dell’Ucraina con un nuovo fondo di equity. Un segnale forte di fiducia e solidarietà, che invita imprenditori e investitori a non temere di investire in questa nobile causa. La ricostruzione del Paese diventa così un’opportunità di crescita e sviluppo condiviso. Perché investire in Ucraina oggi significa contribuire a creare un futuro più stabile e prospero per tutti.

Roma, 10 lug. (askanews) – “Sono felice di annunciare il contributo dell’Italia alla nascita di un nuovo fondo equity a livello europeo” per la ricostruzione dell’Ucraina “e il messaggio che vogliamo lanciare oggi a imprenditori e imprenditori è molto semplice: non abbiate paura di investire, di costruire, di ricostruire in Ucraina, perché investire per la ricostruzione dell’Ucraina è un investimento, un investimento fruttuoso in una nazione che ha dimostrato resilienza, ma è anche un investimento nella pace, nella crescita dell’Europa nel suo complesso, un investimento nella sicurezza dei nostri cittadini”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

