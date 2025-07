Roma Pupi Avati e Michele Placido inaugurano la nuova sede Anac

Roma si anima con un evento straordinario: l’inaugurazione della nuova sede dell’Anac, cuore pulsante della cultura cinematografica italiana. Tra ospiti d’eccezione come Pupi Avati e Michele Placido, l’Associazione apre le porte a incontri, proiezioni e momenti di confronto. Un’occasione unica per celebrare il talento e la passione che uniscono il mondo del cinema e della cultura nel suggestivo quartiere Montesacro. L’appuntamento segna l’inizio di una nuova entusiasmante avventura.

Roma, 10 lug. (askanews) – L’Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) ha inaugurato nei giorni scorsi a Roma la sua nuova sede in via Cimone 161, nel quartiere Montesacro (Municipio III). Uno spazio per le attività culturali e sociali dell’Anac, incontri, proiezioni, presentazione di libri, film e documentari. All’inaugurazione hanno partecipato tantissimi soci e molti protagonisti del cinema e della cultura. A brindare insieme al presidente Francesco Ranieri Martinotti e ai consiglieri Mimmo Calopresti, Antonio Falduto, Giuseppe Gaudino, Alessandro Rossetti, Giacomo Scarpelli e Alessandro Trigona Occhipinti, tra i tanti presenti Pupi Avati, Michele Placido, Antonio Piazza, Fabio Grassadonia, Marco Pontecorvo, Paolo Bianchini, Vincenzo Vita, Giovanni Spagnoletti, Alessandro Rossellini, Roberto Perpignani, Nino Russo, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Ferdinando Vicentini Orgnani e Ritanna Armeni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

