Generazione bellezza | il disagio giovanile si combatte con la cultura

Mercoledì 9 luglio, Rai Cultura ha trasmesso una nuova puntata di “Generazione Bellezza”, il programma ideato e condotto da Emilio Casalini. Questa volta, tra Pescara e Chieti, si affronta il disagio giovanile con una prospettiva innovativa: la cultura come strumento di riscatto e crescita personale. Un appuntamento che dimostra come le parole possano trasformare le sfide in opportunità, perché il vero cambiamento nasce dalla conoscenza e dall’empatia.

Mercoledì 9 luglio è andata in onda una nuova puntata del programma di Rai Cultura “Generazione bellezza”, scritto e condotto da Emilio Casalini. Appuntamento in Abruzzo, tra Pescara e Chieti, dove ci si occupa del disagio giovanile attraverso protocolli culturali testati a livello internazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Chieti e Tornareccio protagoniste nella nuova stagione di "Generazione Bellezza" su Rai3 - Città di Chieti e Tornareccio brillano nella nuova stagione di "Generazione Bellezza" su Rai3, un programma che celebra il talento, la tradizione e l'innovazione delle comunità italiane.

Un antidoto chiamato cultura - Pescara si preoccupa del disagio mentale dei suoi cittadini più giovani attraverso protocolli culturali testati a livello internazionale. Segnala rai.it

