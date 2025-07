Affitti fantasma a Rimini la truffa orchestrata da un ' finto' ex alpino | 2 denunce così avveniva il raggiro

Scandalo degli affitti fantasma a Rimini: la truffa orchestrata da un falso ex alpino ha ingannato numerosi inquilini, portando a due denunce per truffa online. Le indagini della Polizia di Rieti hanno svelato il raggiro, che coinvolgeva giovani di Taranto e Cagliari. Una vicenda che mette in guardia sui rischi delle truffe digitali e sull'importanza di verificare sempre le offerte prima di affidarsi a sconosciuti.

Due trentenni di Taranto e Cagliari denunciati per truffa online: affitti fantasma scoperti dalla Polizia di Rieti.

Affitti fantasma a Rimini, la truffa orchestrata da un 'finto' ex alpino: 2 denunce, così avveniva il raggiro - Due trentenni di Taranto e Cagliari denunciati per truffa online: affitti fantasma scoperti dalla Polizia di Rieti. Scrive virgilio.it

Reatino truffato tramite Facebook e WhatsApp: voleva affittare una camera a Rimini - Nei giorni scorsi gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà un uomo e una donna, entrambi trentenni, rispettivamente ... Come scrive rietinvetrina.it