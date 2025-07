Valigia rossa abbandonata davanti al Tribunale scatta allarme bomba e intervengono gli artificieri | cos'è successo

Una valigia rossa abbandonata davanti al tribunale di Milano ha scatenato il panico e l'intervento degli artificieri. La scena, avvolta nella tensione, ha suscitato preoccupazione tra passanti e forze dell’ordine. Fortunatamente, dopo accurate verifiche, si è scoperto che si trattava di un falso allarme. Un episodio che ha ricordato quanto la sicurezza sia un tema di massima priorità nelle nostre città. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Nella mattinata di oggi, giovedì 10 luglio 2025, è stata trovata una valigia rossa davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. È scattato così l'allarme bomba.

Valigia rossa abbandonata davanti al Tribunale, scatta allarme bomba e intervengono gli artificieri: cos'è successo - Nella mattinata di oggi, giovedì 10 luglio 2025, è stata trovata una valigia rossa davanti al Palazzo di Giustizia di Milano ...

Allarme bomba per una valigia sospetta vicino al Tribunale, robot e artificieri in azione: è vuota - La via è stata blindata per alcune decine di metri dagli agenti della polizia locale, mentre i carabinieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza.