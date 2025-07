Per la politica Ancona è un cartone animato Tombolini | Siamo ne L' era glaciale Petrelli | Perché il sindaco è come Sid

Immaginate un mondo in cui le strade di Ancona si trasformano in un universo animato, ispirato a “L’era glaciale”. Un’avventura coinvolgente che unisce comicità, azione e un pizzico di magia, con personaggi indimenticabili come Sid, Petrelli e Tombolini. Ma perché il sindaco ricorda così tanto il protagonista di questa epica storia? Scopriamolo insieme: la città si trasforma e anche le sue storie più sorprendenti, proseguono con entusiasmo.

ANCONA – E venne il giorno in cui Ancona divenne un cartone animato. Più precisamente “L’era glaciale”. Un capolavoro senza tempo della 20th Century Animation in collaborazione con la Blue Sky Studios, uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2002 e capace di appassionare grandi e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

ancona - cartone - animato - glaciale

