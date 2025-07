Hyundai toglie i veli alla Ioniq 6 N | filante sportiva da 650 Cv

Hyundai svela la Ioniq 6 N, una berlina sportiva da 650 CV che unisce design filante e prestazioni mozzafiato. Basata sul restyling in arrivo della Ioniq 6, questa versione si candida a dominare la scena, eguagliando le potenzialità della Ioniq 5 N. Con un mix di tecnologia avanzata e dinamismo, scopriamo insieme cosa rende questa vettura così speciale e pronta a rivoluzionare il segmento delle sportive elettriche.

Basata sul restyling della Ioniq 6 (in arrivo più avanti), la 6 N si pone in cima all’offerta sportiva del modello, eguagliando le prestazioni della Ioniq 5 N. Tantissima tecnologia per il massimo divertimento: ecco com’è fatta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hyundai toglie i veli alla Ioniq 6 N: filante sportiva da 650 Cv

In questa notizia si parla di: ioniq - sportiva - hyundai - toglie

Hyundai toglie i veli alla Ioniq 6 N: filante sportiva da 650 Cv; Una nuova Lancia Delta? È una Hyundai Ioniq 5 sotto mentite spoglie; Tutto su Ioniq 9, l’elettrica più grande mai prodotta da Hyundai.

La Mia Auto: tutte - Basata sul restyling della Ioniq 6 (in arrivo più avanti), la 6 N si pone in cima all’offerta sportiva del modello, eguagliando le prestazioni della Ioniq 5 N. Segnala gazzetta.it

Hyundai Ioniq 6 N - Look sportivo e temperamento da supercar: scatta da zero a cento in 3,2 secondi e raggiunge i 257 km/h di velocità massima ... Da quattroruote.it