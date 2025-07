Valditara | I ragazzi non sanno più fare un riassunto servono chiarezza di idee e memoria

Durante l’evento “Facciamo strada con buone idee per Roma Capitale!”, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha evidenziato una preoccupante realtà: i giovani faticano a riassumere, evidenziando la necessità di sviluppare chiarezza di idee e memoria. Un campanello d’allarme che richiede interventi mirati per rafforzare l’apprendimento e rilanciare il valore della cultura tra le nuove generazioni. È fondamentale agire subito per invertire questa tendenza e valorizzare il talento dei nostri studenti.

Durante l’evento “Facciamo strada con buone idee per Roma Capitale!”, organizzato dalla Lega di Roma e del Lazio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha lanciato un chiaro segnale sulle criticità dell’apprendimento scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

