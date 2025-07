Palermo si ribella alla violenza dopo l' assalto alla Cioccolateria Lorenzo | sit-in e solidarietà il caso arriva in Senato

Palermo si solleva contro la violenza, unendosi in un forte gesto di solidarietà e protesta dopo l'assalto alla cioccolateria Lorenzo. La città, scossa dagli eventi recenti che hanno visto anche un turista inglese vittima di aggressione, si mobilita con sit-in e iniziative che giungono fino al Senato. È il momento di riscoprire la forza della comunità e di chiedere un cambiamento radicale per la sicurezza e la tranquillità di tutti.

Dopo l'aggressione ai dipendenti della Cioccolateria Lorenzo in centro storico, Palermo reagisce. Alla denuncia dell'ennesima violenza - avvenuta poche ore dopo il pestaggio a sangue di un turista inglese - è seguita una mobilitazione rapida che ha coinvolto residenti, associazioni, commercianti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ancora violenza sui docenti, a Palermo genitore irrompe a scuola per affrontare la maestra, due ATA aggrediti. La lettera: “Basta violenza, vogliamo sicurezza e rispetto” - Un nuovo episodio di violenza scuote Palermo: un genitore irrompe a scuola per affrontare la maestra, dopo un rimprovero al figlio.

Aggressione Cioccolateria Lorenzo, la consigliera Tiziana Calabrese: ''Basta violenza, serve un piano di sicurezza serio per Palermo'' | http://Palermomania.it Vai su X

Dichiarazione Giovanni Bronte: “Esprimo la mia più profonda solidarietà a Enzo e Roberta, titolari della Cioccolateria Lorenzo, per l’ennesimo atto di violenza subito” https://www.comune.palermo.it/novita/dichiarazione-giovanni-bronte-esprimo-la-mia-pi-profo Vai su Facebook

Violenza alla Cioccolateria, Palermo risponde: “Questa è casa nostra” - PALERMO – Fiori, striscioni, cartelloni, abbracci e sorrisi che infondono coraggio e davvero tanto, tanto affetto. Scrive livesicilia.it

Palermo, paura alla Cioccolateria Lorenzo: “Aggrediti con un tirapugni” - Nelle parole di Roberta sono tangibili il dolore e la paura: “Non eravamo certi di volere raccontare pubblicamente quello che è accaduto, ma alla fine crediamo sia la cosa giusta, perché la violenza ... Segnala livesicilia.it