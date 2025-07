Beccati con la droga e un tirapugni nella movida | Daspo per due giovanissimi

Nella vivace cornice della movida salernitana, due giovanissimi sono stati beccati con droga e un tirapugni: scattano i provvedimenti di DASPO urbano. Il Questore Giancarlo Conticchio ha emesso i provvedimenti nei confronti di questi ragazzi, denunciati per traffico di sostanze stupefacenti e possesso illegale di arma. Un episodio che sottolinea come l'attenzione delle forze dell'ordine sia alta nel garantire sicurezza e tranquillità nei momenti di aggregazione giovanile.

Il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha emesso due provvedimenti di “D.A.SPO Urbano” nei confronti di due giovanissimi ragazzi, entrambi denunciati in stato di libertà, per essersi resi responsabili dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e al possesso illegale di un'arma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

