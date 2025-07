Il suo spirito radioso ha avuto un impatto su chiunque la conoscesse Era famiglia | la 20enne Paige Bell trovata morta in uno yacht di lusso

Il suo spirito radioso ha illuminato tutti coloro che l’hanno conosciuta, lasciando un segno indelebile nel cuore di amici e familiari. Paige Bell, giovane di 20 anni di Johannesburg, è stata trovata tragicamente morta su uno yacht di lusso nelle Bahamas. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini sull’accaduto sono ancora in corso. Un destino crudele che scuote l’intera zona, lasciando molte domande senza risposta.

Paige Bell, una ragazza di 20 anni di Johannesburg (Sudafrica), è stata trovata uccisa il 3 luglio a bordo dello yacht di lusso Far From It, dove lavorava come membro dell’equipaggio. È stato accusato di omicidio un cittadino messicano di 39 anni. I l Daily Mail, però, ne ha dato notizia solo ieri. La polizia locale è salita sul motoscafo di oltre 43 metri, attraccato nelle vicinanze di un resort esclusivo alle Bahamas, dopo l’1 di pomeriggio e ha rinvenuto il corpo di Bell in sala macchine con delle ferite visibili, priva di sensi. Un medico, accorso poco più tardi, ne ha constatato il decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il suo spirito radioso ha avuto un impatto su chiunque la conoscesse. Era famiglia”: la 20enne Paige Bell trovata morta in uno yacht di lusso

In questa notizia si parla di: bell - paige - trovata - spirito

Uccisa sullo yacht di lusso alle Bahamas: Paige Bell trovata morta prima del suo 21° compleanno - Una tragedia scuote le Bahamas: Paige Bell, giovane e stimata membro dell'equipaggio di uno yacht di lusso, è stata trovata morta prima del suo 21° compleanno.

Uccisa sullo yacht di lusso alle Bahamas: Paige Bell trovata morta prima del suo 21° compleanno; È stato lui. Uccisa mentre festeggia il compleanno su uno yacht: svolta nelle indagini; Omicidio brutale sullo yacht di lusso, Paige uccisa prima del suo 21esimo compleanno.

Uccisa sullo yacht di lusso alle Bahamas: Paige Bell trovata morta prima del suo 21° compleanno - La giovane Paige Bell era uno dei membri dell'equipaggio del 'Far From It', ancorato al porto di Harbour Island ... Come scrive fanpage.it

Giallo su uno yacht nelle Bahamas: 20enne trovata morta nella sala macchine. I segni della violenza e le ferite sul collo - Giallo nel mare delle Bahamas dove Paige Bell, 20 anni, è stata trovata morta nella sala macchine di un superyacht. Segnala msn.com