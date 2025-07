Conferenza sull' Ucraina Meloni | Italia schierata dalla parte giusta della storia | Zelensky | Da Mosca puro terrorismo rifiuta ogni pace

In un contesto di tensione e diplomazia, Roma ospita un summit cruciale sull’Ucraina, devastata dalla guerra. Meloni promette oltre 10 miliardi di aiuti, mentre Tajani sottolinea la solidarietà italiana con Kiev. Tuttavia, le recenti escalation con attacchi russi con droni rischiano di complicare ulteriormente la pace. La posizione dell’Italia si schiera fermamente dalla parte giusta della storia, ma il cammino verso una risoluzione stabile rimane incerto.

A Roma il summit di due giorni sul Paese devastato dalla guerra. Meloni: "Impegni da oltre 10 miliardi". Tajani: "Kiev non è sola". Massiccio attacco con droni lanciato dalla Russia.

