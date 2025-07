WWE | John Cena diviso tra il ritorno a WWE SummerSlam e un nuovo ruolo comico su Netflix

John Cena, tra il ritorno trionfale a WWE SummerSlam e un nuovo ruolo comico su Netflix, è la vera star del momento. Preparandosi all’atteso match contro Cody Rhodes, l’icona della WWE si conferma anche come protagonista di progetti televisivi che sanno conquistare il pubblico. Con soltanto due apparizioni programmate prima di SummerSlam, il suo coinvolgimento promette di essere ancora più sorprendente, lasciando tutti con il fiato sospeso e curiosi di scoprire cosa riserverà il futuro.

John Cena si sta preparando per il suo attesissimo incontro a SummerSlam 2025 contro Cody Rhodes, ma l'icona della WWE continua a rimanere impegnata anche fuori dal ring. In vista del premium live event, le prossime apparizioni di Cena sono programmate soltanto per due episodi di WWE SmackDown: quello del 18 luglio a San Antonio, Texas, e quello del 1° agosto a Newark, New Jersey. A quanto pare, però, la presenza del WWE Undisputed Champion nel New Jersey non è legata soltanto alla WWE. Secondo quanto riportato da NJ.com, infatti, l'ex campione mondiale è impegnato nelle riprese di un nuovo film targato Netflix insieme al comico Eric Andre.