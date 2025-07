WWE | Una famosa 3 volte campionessa cambia nome

WWE, una celebre atleta tre volte campionessa, ha deciso di cambiare nome, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Questa superstar del roster femminile di Raw, già Divas Champion, SmackDown Women’s Champion e Women’s Tag Team Champion, è un esempio di dedizione e passione nel mondo del wrestling. La sua lunga esperienza la rende una delle donne più rispettate del settore. Tuttavia, la sua carriera non ha mai raggiunto...

Una famosa superstar appartenente all’attuale roster femminile di Raw ha deciso di cambiare il nome da lei utilizzato nel quadrato. La una volta Divas Champion, SmackDown Women’s Champion e Women’s Tag Team Champion sta continuando un percorso legato al wrestling che la accompagna da tutta un’intera vita. Proprio per questo, è considerata una delle donne più rispettate all’interno dello spogliatoio. Tuttavia, la sua carriera non ha mai raggiunto il livello di alcune colleghe anche meno costanti: non è mai stata al centro dell’attenzione per troppo tempo. Nel caso non l’aveste capito, stiamo parlando di Natalya. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net