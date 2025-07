Bibbiano 3 condanne e 11 assoluzioni | da dove è partita e cosa è rimasto dell' inchiesta Angeli e Demoni

L'inchiesta di Bibbiano, surreale e complessa, ha portato a 3 condanne e 11 assoluzioni, svelando un mosaico di episodi controversi. Dalle origini del caso inizia un percorso tra accuse di falso in atto pubblico e rivelazioni di segreti giudiziari, mentre la richiesta della Procura di Reggio Emilia si aggirava fino a 15 anni per oltre 100 capi di imputazione. Ecco come si è sviluppata questa intricata ricostruzione.

Condanne per tre soli episodi di falso in atto pubblico e rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale in primo grado. La Procura di Reggio Emilia ne aveva chieste fino a 15 anni per oltre 100 capi di imputazione.La ricostruzione dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Bibbiano, 3 condanne e 11 assoluzioni: da dove √® partita e cosa √® rimasto dell'inchiesta Angeli e Demoni

In questa notizia si parla di: inchiesta - condanne - bibbiano - assoluzioni

Inchiesta doppia curva, maxi-condanne in vista per gli ultras di Milan ed Inter - Le tensioni tra tifoserie di Milan e Inter si acuiscono con l'inchiesta sulle maxi-condanne per gli ultras.

Le sentenze sul caso Bibbiano: 11 assoluzioni, solo tre le condanne nell'inchiesta Angeli e demoni Vai su X

SENTENZA BIBBIANO 11 assoluzioni, molte delle quali “perchè il fatto non sussiste". Sostanzialmente cade l’impianto accusatorio del processo sugli affidi di minori a #Bibbiano. Ci sono tre condanne, per reati marginali e per i principali imputati pene a due e Vai su Facebook

Caso Bibbiano, accuse smontate: 11 assoluzioni e 3 condanne lievi; Caso Bibbiano e sentenza sul processo Angeli e Demoni, cadono accuse e 11 assoluzioni: chi sono i 3 condannati; Bibbiano, la sentenza del processo ¬ęAngeli e Demoni¬Ľ. Cadono quasi tutte le accuse: tre condanne e 11 assoluzioni. La difesa: ¬ęNon c'erano ladri di bambini¬Ľ.

Le sentenze sul caso Bibbiano: 11 assoluzioni, solo tre le condanne - Pene contenute e sospese per tre imputati: due anni per Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali, un anno e otto mesi a Francesco Monopoli, ... Segnala msn.com

Bibbiano, nel processo 'Angeli e Demoni' cadono quasi tutte le accuse: tre condanne e undici assoluzioni per gli imputati - Dopo un'inchiesta che ha spaccato la politica, dopo tre anni di udienze e battaglie infuocate in aula tra Procura e difensori, ... Riporta msn.com