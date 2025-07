Roma Shomurodov in Turchia per le visite mediche | poi la firma con il Basaksehir

Roma Shomurodov in Turchia per le visite mediche, pronto a firmare con il Basaksehir e iniziare una nuova avventura in Super Lig. Dopo tre stagioni altalenanti in Italia, l’attaccante uzbeko si appresta a scrivere un capitolo diverso della sua carriera, lasciando la Roma per abbracciare una sfida stimolante nel campionato turco. La sua esperienza e determinazione saranno determinanti nel rilanciare le sue ambizioni e quella del club.

Dopo tre stagioni altalenanti in Italia, Eldor Shomurodov è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera. L'attaccante uzbeko, arrivato alla Roma dal Genoa nell'estate 2021, lascia ufficialmente il club giallorosso per accasarsi al Basaksehir, in Turchia. Visite mediche già in corso a Istanbul, poi la firma sul contratto e l'inizio della nuova avventura in Super Lig. Ba?ak?ehir'in anla?maya vard??? Roma formas? giyen Eldor Shomurodov, sa?l?k kontrolü ve resmi imza için?stanbul'a geldi!

