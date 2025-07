I Sogno ' 90 in concerto al Lido Asteria di Francavilla

Preparati a rivivere gli anni d'oro della musica dance e pop degli anni '90, perché venerdì 11 luglio il Lido Asteria di Francavilla al Mare si trasformerà nella pista più esclusiva dell'Abruzzo. Sogno ’90, l’originale band, ti porterà in un viaggio nel tempo tra hit indimenticabili e pura energia. Non perdere questa serata unica: un’occasione imperdibile per ballare e divertirsi come non mai!

Un vero e proprio viaggio nel tempo a ritmo di musica e pura energia è previsto per venerdì 11 luglio, al Lido Asteria di Francavilla al Mare, in via Orta 11 che si trasformerà nella pista da ballo più esclusiva della costa abruzzese, ospitando l'attesissima serata con Sogno '90, l'originale band. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

