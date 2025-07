Focolaio tarlo asiatico a Macerata | ecco come contenere l’infestazione

Un nuovo allarme ambientale scuote Macerata: un focolaio di tarlo asiatico del fusto minaccia il patrimonio verde della zona Collevario. L’Agenzia Marche Agricoltura Pesca, in collaborazione con il Comune, ha già messo in campo strategie efficaci per contenere l’infestazione e sostituire le piante colpite. La sfida è grande, ma c’è ottimismo: insieme proteggiamo il nostro tesoro naturale. Ecco come si sta intervenendo per preservare la biodiversità locale.

Macerata, 10 luglio 2025 – Individuato un focolaio di tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) in zona Collevario a Macerata. Lo rende noto l' Agenzia Marche agricoltura pesca (AMap) che, insieme al Comune, ha avviato le azioni necessarie per contenere l'infestazione e avviare la sostituzione delle piante colpite con specie resistenti. Quattro gli aceri di monte già risultati compromessi - su un totale di 78 esemplari da abbattere e sottoporre a cippatura - all'interno di un'area di 100 metri sottoposta a controllo fitosanitario, secondo le norme europee. Tra le altre specie coinvolte anche ippocastano, frassino, pioppo e olmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Focolaio tarlo asiatico a Macerata: ecco come contenere l’infestazione

In questa notizia si parla di: macerata - focolaio - tarlo - asiatico

Focolaio di tarlo asiatico in provincia di Macerata; Macerata, Tarlo Asiatico individuato in zona Collevario; Tarlo asiatico e punteruolo rosso, una strage a Civitanova: oltre 18mila alberi da abbattere.

Focolaio di tarlo asiatico in provincia di Macerata - all'interno di un'area di 100 metri sottoposta a controllo fitosanitario, secondo le norme europee. ansa.it scrive

Macerata, allarme per l'arrivo del Tarlo Asiatico, alberi condannati: vanno abbattuti. «Ma non c'è rischio per la salute» - Tarlo Asiatico individuato in zona Collevario a Macerata, ma Amap (Agenzia Marche Agricoltura Pesca) rassicura: «Nessun ... Come scrive msn.com