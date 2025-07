Calciomercato Inter serve sfoltire la rosa ed abbassare il monte ingaggi per fare mercato | i possibili sacrificati

Il calciomercato dell'Inter si fa sempre più acceso: la priorità è sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi per poter investire su nuovi acquisti. Tra i possibili sacrificati, spicca un talento nerazzurro pronto a cambiare aria. Questa operazione rappresenta una fase cruciale per il club, che mira a rafforzarsi senza compromessi economici. Solo così l'Inter potrà rilanciare la propria competitività e tornare a lottare ai massimi livelli.

Calciomercato Inter, un talento nerazzurro a rischio cessione per liberare la rosa nerazzurra: tutti i dettagli sulla trattativa in uscita. Questo è un momento di grande intensità per il calciomercato Inter in quanto, prima di avviare trattative per nuovi acquisti, la priorità della dirigenza è alleggerire la rosa. Con tanti giocatori a disposizione, l’attenzione si concentra sulla vendita di alcuni elementi, con l’obiettivo di ottenere il massimo dalle cessioni. Tra i giocatori destinati a lasciare Milano c’è Sebastiano Esposito, rientrato all’Inter dopo un’annata positiva con l’ Empoli, nonostante la retrocessione della squadra toscana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, serve sfoltire la rosa ed abbassare il monte ingaggi per fare mercato: i possibili sacrificati

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - rosa - serve

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

? Benoit Cauet a ‘Ti Amo Calciomercato’: “#Bonny? Quest’anno è cresciuto tantissimo, si è fatto valere in serie A e sono uscite le sue qualità e capacità. Con l’#Inter potrà crescere e maturare con i campioni che ci sono in rosa. Questa rappresenta un’esperi Vai su X

Focus speciale sul calciomercato dell'Inter. L'analisi dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo sull'attuale rosa e sui nomi accostati... Vai su Facebook

Rosa Inter 2025-26: chi parte, chi resta, chi arriva; Calciomercato Inter, 5 big della rosa a rischio addio: ecco chi sono; Calciomercato Napoli, Dzemaili: “Serve una rosa lunga per Conte”.

Inter, in programma -100 mln sul mercato: “Non solo reinvestiti i soldi delle cessioni, ma…” - L'Inter ora ha un bilancio solido, sarà in attivo nella prossima chiusura e può finalmente permettersi un mercato importante ... Si legge su fcinter1908.it

Ostacolo Galatasaray per l’Inter: non solo Calhanoglu, la beffa è dietro l’angolo - Il club turco del Galatasaray rischia di mettere i bastoni tra le ruote all'Inter in questa sessione di calciomercato. spaziointer.it scrive