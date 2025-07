Le visite gratis dell' Asp oltre 15 mila prestazioni in 6 mesi | diagnosticati 7 tumori alla mammella in fase precoce

Prevenzione e attenzione alla salute: un impegno che fa la differenza. Nel primo semestre dell'open day itinerante dell'Asp di Palermo, oltre 15.736 prestazioni gratuite sono state effettuate in 31 località , portando a una diagnosi precoce di sette tumori alla mammella. Un viaggio della consapevolezza e della prevenzione che dimostra quanto la tutela della salute possa essere accessibile e fondamentale per tutti.

