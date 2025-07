Nuova Renault Captur 2026 | nuovo modello con look della Clio VI

La nuova Renault Captur 2026 promette di rivoluzionare il segmento SUV, unendo l’eleganza della Clio 2026 a linee più affilate e moderne. Con un look futuristico e dettagli raffinati, questa vettura si presenta come il perfetto connubio tra stile e funzionalità. Le proporzioni equilibrate e i dettagli innovativi ne fanno un modello irresistibile per chi cerca stile senza compromessi. La Captur 2026 è pronta a ridefinire il concetto di urban SUV, offrendo un’esperienza di guida unica e coinvolgente.

La nuova generazione della Renault Captur, prevista tra il 2026 e il 2027, riprenderà molto del linguaggio stilistico introdotto dalla Clio 2026, con linee affinate, luci sottili e un frontale più moderno. Design esterno. Frontale ispirato alla Clio 2026: gli avvistamenti e i render mostrano una calandra più grande, fari a LED slim e paraurti aggressivo, proprio come l’interpretazione “evolution” della Clio.. Proporzioni equilibrate: la Captur non crescerà eccessivamente nelle dimensioni, mantenendo un aspetto compatto, ma con profilo più aerodinamico, tetto leggermente spiovente e feste posteriori più affusolate. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Captur 2026: nuovo modello con look della Clio VI

In questa notizia si parla di: renault - captur - clio - modello

